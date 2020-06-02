Ассоциация гостиниц: мы хотим показать туристам, что Латвия - безопасное место

Он подчеркнул, что гостиницы откроются как только будет спрос на их услуги. Гостиницы хотят показать туристам, что Латвия является безопасным местом, соблюдая инструкции Центра профилактики и контроля заболеваний, но не перебарщивая с требованиями, заявил он.

Пиннис высказал мнение, что после пандемии Covid-19 привычки путешественников существенно не изменятся.

"Если человеку нравится путешествовать, он будет продолжать наслаждаться культурой, едой, местом, делая это неспешно и избегая столпотворений. Я думаю, что именно отсутствие толп является одним из преимуществ Латвии по сравнению с другими странами Европы", - сказал он.

Как сообщалось, начиная с 3 июня после прибытия в Латвию из большинства европейских стран больше не нужна будет 14-дневная самоизоляция.

Кабинет министров внес поправки в распоряжение об объявлении чрезвычайного положения в Латвии, постановив, что 14-дневная самоизоляция больше не требуется людям, которые прибыли в Латвию из стран, где 14-дневная заболеваемость Covid-19 не превышает 15 случаев на 100 000 населения. Список этих стран публикуется на сайте Центра по профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

По данным на 29 мая, в список входили Люксембург, Нидерланды, Италия, Дания, Польша, Румыния, Франция, Финляндия, Германия, Чехия, Эстония, Австрия, Болгария, Литва, Венгрия, Норвегия, Швейцария, Кипр, Греция, Исландия, Словакия, Хорватия, Словения и Лихтенштейн.

Выше 15 случаев на 100 000 заболеваемость была в Швеции, Великобритании, Португалии, Бельгии, на Мальте, в Ирландии и Испании. После прибытия в Латвию из этих стран по-прежнему нужно соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Для жителей Литвы и Эстонии данное требование было снято 15 мая.