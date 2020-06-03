Finnair и Lufthansa возобновляют полеты из Риги

В целом в настоящий момент из аэропорта "Рига", согласно выданным министром сообщения разрешениям на полеты, можно добраться до девяти городов – Амстердама, Осло, Хельсинки, Франкфурта, Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Вильнюса и Таллинна.

Уже в ближайшее время планируется открыть авиасообщение еще с двумя городами – Парижем и Дюссельдорфом.

С постепенным ростом количества рейсов и открытием новых пунктов назначения в мае аэропорт "Рига" обслужил уже 10 308 пассажиров, что на 7248 пассажиров больше, чем в апреле. Однако сокращение числа обслуженных пассажиров в мае по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года все равно составило 98,6%.

За первые пять месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года количество обслуженных аэропортом "Рига" пассажиров уменьшилось на 54,7%.