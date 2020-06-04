Чт, 4.06.2020
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Лиепайскую тюрьму могут начать строить на год раньше: вопрос рассмотрит Кабмин

Тюремная камера. Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 4 июня, на заседании правительства будет рассмотрено предложение начать строительство Лиепайской тюрьмы на год раньше, чем планировалось - не в 2022, а в 2021 году. 

Руководимая Янисом Бордансом Новая консервативная партия ранее выдвинула этот проект своим бюджетным приоритетом, однако из-за нехватки денег он был отложен.

Теперь, когда для стимулирования экономики после кризиса Covid-19 планируются различные строительные и инфраструктурные проекты, неофициально был упомянут и проект Лиепайской тюрьмы. 

В конкурсе на строительство Лиепайской тюрьмы лучшим было признано предложение предприятия Arbora, но договор с ним не заключен, так как правительство не нашло финансирования.

Arbora предлагает построить тюрьму за 113,6 млн евро.

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