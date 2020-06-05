Она суровее, чем сердитая Грампи Кэт. Знакомьтесь - кошка Китция

Знакомьтесь с новой звездой Сети - угрюмой и насупленной Китцией! Хотя она и выглядит как настоящая злодейка из мультфильма, ее хозяйка отмечает, что это - милейшая кошка!
На аккаунт кошки в Instagram уже подписано более 50 000 пользователей!
Хозяйка кошки - Виктория - честно признается, что любимица семьи обожает играть и вообще очень даже дружелюбна!
Но все же мы понимаем на кого похожа наша новая звезда. Ряд комментаторов уже успел сравнить кошечку с другой знаменитостью - Грэмпи Кэт (она же Соус Тардар), чье сердитое выражение стало следствием генетического заболевания. В результате неправильный прикус прославил Грэмпи и принес успешные рекламные контракты. Однако в мае 2019 года стало известно, что Грампи Кэт неожиданно умерла.
Фото Грэмпи Кэт:
Если судить по нику Китции - grumpy_kitzia, - то хозяева кошки не против такого сравнения.
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