Она суровее, чем сердитая Грампи Кэт. Знакомьтесь - кошка Китция

Но все же мы понимаем на кого похожа наша новая звезда. Ряд комментаторов уже успел сравнить кошечку с другой знаменитостью - Грэмпи Кэт (она же Соус Тардар), чье сердитое выражение стало следствием генетического заболевания. В результате неправильный прикус прославил Грэмпи и принес успешные рекламные контракты. Однако в мае 2019 года стало известно, что Грампи Кэт неожиданно умерла.