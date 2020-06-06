Германия обеспокоена возможным выводом солдат США из страны

"Такое решение президента США может оказать тяжелое влияние на германско-американские отношения", - указал Байер.

СМИ Германии и США, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что президент США Дональд Трамп решил вывести большую часть американских солдат с территории Германии, где на данный момент размещены примерно 34 500 военнослужащих.

В пятницу издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп поручил Пентагону вывести из Германии 9500 военных.

Тем временем местное издание der Spiegel сообщило, что до осени планируется вывести от пяти до 15 тысяч американских солдат.

"Это касается не только военнослужащих, но и их семей, примерно 20 тысяч американцев", - указал Байер, отметив, что вывод войск "разрушит трансантлантические мосты".

Однако пока нет официального подтверждения тому, что США выведет своих солдат из Германии.