Галерея ⟩ В Таллинне в результате аварии опрокинулись два автомобиля

В субботу, 6 июня, во второй половине дня на в Таллинне произошла авария, в ходе которой Land Rover врезался в Škoda. У обоих мужчин, ехавших на Land Rover, были признаки алкогольного опьянения, пишет Rus.Postimees.
В 19:28 сообщили о столкновении двух автомобилей на Лаагна-теэ на мосту Раадику.
В аварии участвовали Land Rover и Škoda Fabia. Согласно первоначальной информации, водитель Land Rover врезался сзади в Škoda, и машины вылетели с дороги.
В момент аварии в Škoda были четыре человека, никому из них скорая помощь не понадобилась. В Land Rover было два человека, одного из которых отвезли в больницу для проверки здоровья.
У обоих мужчин, ехавших на Land Rover, были признаки алкогольного опьянения. Следствие выяснит, кто из них находился за рулем в момент аварии.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!