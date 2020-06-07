Галерея ⟩ В Таллинне в результате аварии опрокинулись два автомобиля

В 19:28 сообщили о столкновении двух автомобилей на Лаагна-теэ на мосту Раадику.

В аварии участвовали Land Rover и Škoda Fabia. Согласно первоначальной информации, водитель Land Rover врезался сзади в Škoda, и машины вылетели с дороги.

В момент аварии в Škoda были четыре человека, никому из них скорая помощь не понадобилась. В Land Rover было два человека, одного из которых отвезли в больницу для проверки здоровья.

У обоих мужчин, ехавших на Land Rover, были признаки алкогольного опьянения. Следствие выяснит, кто из них находился за рулем в момент аварии.