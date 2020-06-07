Вс, 7.06.2020
Это перепечатала наша пресса в тот момент, когда я уже потеряла ребенка. Спустя год меня ещё спрашивали: "Кто родился?" Это было очень больно. Пережить именно это было сложнее всего. Елена Прокопчук, самая титулованная бегунья Латвии

Галерея ⟩ В Таллинне в результате аварии опрокинулись два автомобиля

В субботу, 6 июня, во второй половине дня на в Таллинне произошла авария, в ходе которой Land Rover врезался в Škoda. У обоих мужчин, ехавших на Land Rover, были признаки алкогольного опьянения, пишет Rus.Postimees.

В 19:28 сообщили о столкновении двух автомобилей на Лаагна-теэ на мосту Раадику. 

В аварии участвовали Land Rover и Škoda Fabia. Согласно первоначальной информации, водитель Land Rover врезался сзади в Škoda, и машины вылетели с дороги.

В момент аварии в Škoda были четыре человека, никому из них скорая помощь не понадобилась. В Land Rover было два человека, одного из которых отвезли в больницу для проверки здоровья. 

У обоих мужчин, ехавших на Land Rover, были признаки алкогольного опьянения. Следствие выяснит, кто из них находился за рулем в момент аварии.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ