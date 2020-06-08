В Польше на выходных зарегистрировано рекордное число случаев Covid-19

В Польше в конце недели было зарегистрировано рекордное число новых случаев Covid-19, большинство из которых связаны с угольными шахтами на юге страны, сообщает AFP.
Так, в конце недели заражение коронавирусом было подтверждено у 1151 человека - 576 случаев было зарегистрировано в субботу и 575 в воскресенье.
Почти две трети заболевших - работники шахт в Зофьювке и члены их семей.
Шахты принадлежат предприятию Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW).
Большое число людей заразилось и в другой шахте компании в Силезии.
До сих пор в Польше заражение новым коронавирусом подтверждено у 26 561 человека, 1157 из которых умерли.
В начале марта Польша ввела строгие ограничения в борьбе с новым коронавирусом, но в конце прошлого месяца правительство начало ограничения облегчать.
В Польше разрешено собираться до 150 человек, с субботы разрешено работать кинотеатрам, концертным залам, бассейнам, спортивным залам и другим учреждениям.
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