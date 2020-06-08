В Польше на выходных зарегистрировано рекордное число случаев Covid-19

Так, в конце недели заражение коронавирусом было подтверждено у 1151 человека - 576 случаев было зарегистрировано в субботу и 575 в воскресенье.

Почти две трети заболевших - работники шахт в Зофьювке и члены их семей.

Шахты принадлежат предприятию Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW).

Большое число людей заразилось и в другой шахте компании в Силезии.

До сих пор в Польше заражение новым коронавирусом подтверждено у 26 561 человека, 1157 из которых умерли.

В начале марта Польша ввела строгие ограничения в борьбе с новым коронавирусом, но в конце прошлого месяца правительство начало ограничения облегчать.

В Польше разрешено собираться до 150 человек, с субботы разрешено работать кинотеатрам, концертным залам, бассейнам, спортивным залам и другим учреждениям.