Пн, 8.06.2020
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В Бабитской волости загорелась крыша здания ангарного типа

ФОТО: ltv.lv

В понедельник после обеда в Межарес (Бабитская волость) загорелась крыша здания ангарного типа. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

На месте происшествия работают 20 спасателей.

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