В Бабитской волости загорелась крыша здания ангарного типа

В понедельник после обеда в Межарес (Бабитская волость) загорелась крыша здания ангарного типа. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
На месте происшествия работают 20 спасателей.
Tiešraide! 🔴 Kārtējie atkritumi? @ugunsdzeseji @videsdienests https://t.co/HJebJ6T97N pic.twitter.com/iKcKZMj7fs— Ivans Milovs (@IMilovs) June 8, 2020
Mežārēs deg angāra tipa ēkas jumts.— VUGD (@ugunsdzeseji) June 8, 2020
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