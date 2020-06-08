Партии договорились о повышении зарплат учителям с 1 сентября

"Мы будем поддерживать повышение зарплаты учителей с 1 сентября", - сказал премьер, объяснив, что этот вопрос будет рассмотрен правительством, как только будут подготовлены все необходимые документы.

"Существует политическое соглашение. Мы внесем ясность как можно скорее" - добавил он.

Министр образования Илга Шуплинска пояснила, что соглашение предусматривает повышение минимальной заработной платы до 790 евро за одну ставку.

Как сообщалось, в результате конфискации средств, нажитых преступным путем, было собрано достаточно денег, чтобы повысить заработную плату учителей с сентября.