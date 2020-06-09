Вакцина от гриппа - неэффективная и лишняя?

SPKC однако подчёркивает, что ни одна вакцина не защищает от заболевания на 100%, однако, если человек всё-таки заболел, то она сокращает и облегчает течение болезни, снижает риск осложнений и неблагоприятного исхода. В Латвии ежегодно от гриппа умирает несколько десятков человек.

В сезоне гриппа 2017/2018 года - 81 человек в возрасте от 16 месяцев до 95 лет (средний возраст 67 лет). Из них один был вакцинирован от гриппа, сказано в протоколе заседания 2018 года Государственного совета по иммунизации. В этом сезоне от гриппа умерло 26 человек. Почти у всех были и другие заболевания. В предыдущем сезоне умерло 86 человек.

Краузе, однако, не считает грипп опасной болезнью и отмечает, что от других болезней умирает больше людей.

"Если мы каждый раз будем вакцинироваться от гриппа - это совершенно ненужное мероприятие. Нам надо вакцинироваться от болезней, которые опасны, от которых действительно можно умереть". Также Краузе сказал Re:Check, что от вакцин "очень часто" бывают аллергии, которые, по его словам, порождают "присоединённые к ним агенты, например, на базе алюминия".

Однако депутат не смог назвать в скольких процентах случаев такое случается, потому что люди часто не связывают причины аллергии с вакцинами. Мифы о побочных эффектах вакцин и добавленных к ним дозах, в том числе алюминия, и будто бы их вреде Re:Check описал в одной из предыдущих статей.

Однако Краузе подчеркнул, что не хочет "подключаться к приверженцам теорий заговоров". Например, против клещевого энцефалита он вакцинирован.

Как отмечает Никифорова, цель Европы - добиться, чтобы в возрастной группе свыше 65 лет было вакцинировано по крайней мере 75% жителей. Латвия, которая этой группе людей компенсирует 50% от стоимости вакцины, в этом показателе занимает одно из последних мест, хотя с каждым годом вакцинируется всё больше пожилых людей - сейчас это 11,1%.

Полностью или частично вакцина компенсируется и другим группам риска. Государство не обобщает данные о том, сколько людей вакцинируется за свои деньги.

Государственное агентство лекарств предоставило Re:Check информацию, которая свидетельствует, что в прошлом сезоне, с сентября 2019 года до марта 2020 года, в целом реализовано 178,7 тысяч доз вакцин. Сезоном ранее, с августа 2018 года до июня 2019 года, продано почти вдвое меньше доз - 93 тысячи. Вакцинироваться против гриппа каждый год призывают как руководители Министерства здравоохранения, так и ведущие латвийские врачи.

В мире нет вакцины ни от одного из вирусов семейства коронавирусов, и среди учёных разные мнения о том, когда удастся создать вакцину от нового коронавируса SARS-CoV-2 и насколько она будет эффективна. На данный момент в стадии разработки около 80 проектов вакцин, и в некоторых уже начаты клинические исследования на людях.