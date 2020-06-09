Вакцина от гриппа - неэффективная и лишняя?

Депутат Армандс Краузе (СЗК) на заседании Сейма выразил мнение, что статистикой Covid-19 в мире и Латвии манипулируют, и чрезвычайная ситуация, а также ограничения доступности здравоохранения в Латвии не были нужны. Он призвал изменить отношение к Covid-19 в Латвии, потому что эффективной вакцины от него не будет. Это мнение депутат обосновал тем, что не эффективна вакцина и от другого заболевания дыхательных путей - гриппа.
Депутат об этой теме говорил на дебатах на заседании Сейма о предложенном коалицией законопроекте по управлению распространения инфекции Covid-19, который, в том числе, позволит решать правительству вводить разные ограничения ради эпидемиологической безопасности и после окончания чрезвычайной ситуации. Представители оппозиции критиковали законопроект, высказываясь, что правительство хочет взять себе слишком большие полномочия. Против обещал голосовать и Краузе, призывая также не поднимать панику в обществе. Он выразил мнение, что болезнь нужно предотвращать именно профилактическими мероприятиями, а не лечением, и в качестве примера упоминает грипп:
"И вакцины против вирусов, то есть вирусов дыхательных путей, вы очень хорошо знаете, насколько они эффективны. Они не эффективны. Они… Вирус гриппа - это классический пример, где каждый год нужна новая вакцина. И фактически вакцинируясь против вируса гриппа, совсем результата никакого нет".
Похожее мнение Краузе выразил тем же днём и на передаче Preses klubs, на Rīga TV24:
"Лекарства может быть со временем и разработают, но насчёт вакцины - сомнительно. Потому что это вирус дыхательных путей, и, если мы посмотрим, грипп - это тоже вирус дыхательных путей. И он очень изменчив. Каждый год есть что-то новое, эти вакцины против гриппа не эффективны, потому что он меняется. Также и коронавирус изменчив, это уже как бы доказали. Это значит, что пока мы будем разрабатывать вакцину, он уже немного мутирует, изменится, и что тогда мы будем делать? Разрабатывать опять новую вакцину каждый год?".
Утверждать, что вакцина от гриппа не эффективна нельзя, говорит эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Райна Никифорова.
"В мире вакцину от гриппа используют уже больше, чем 60 лет, так как доказано, что она эффективна и снижает число тяжелых случаев и случаев госпитализации".
Хотя эффективность не является стопроцентной по большому счёту из-за того, что вирус действительно изменчив, и состав вакцины подбирается каждый год, эпидемиолог спрашивает: что лучше - защита 50 или 70 процентов, или вовсе ноль?
Эффективность указывает на возможность вакцинированному человеку не заболеть конкретной болезнью. Созданный Евросоюзом Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) пишет, что в целом у вакцины от гриппа она примерно 30 – 60 %.
Центр опубликовал ряд по его инициативе проведённых исследований, которые подтверждают данный уровень эффективности. Она из года в год переменчива, отличается по типу гриппа и по тому, в какой возрастной группе исследования проведены. На эффективность влияет то, в какой степени состав антигенов вакцины соответствует распространённому в конкретный сезон виду гриппа. Центр по контролю и профилактике заболеваний США отмечает эффективность в 40 – 60% тогда, если соответствие есть.
Краузе призвал Re:Check оценить, насколько эффективна вакцина от гриппа по сравнению, например, с вакциной от оспы или туберкулеза.
"Вы посмотрите сколько человек вакцинировано и всё-таки заболели гриппом, и сколько умерло".
SPKC однако подчёркивает, что ни одна вакцина не защищает от заболевания на 100%, однако, если человек всё-таки заболел, то она сокращает и облегчает течение болезни, снижает риск осложнений и неблагоприятного исхода. В Латвии ежегодно от гриппа умирает несколько десятков человек.
В сезоне гриппа 2017/2018 года - 81 человек в возрасте от 16 месяцев до 95 лет (средний возраст 67 лет). Из них один был вакцинирован от гриппа, сказано в протоколе заседания 2018 года Государственного совета по иммунизации. В этом сезоне от гриппа умерло 26 человек. Почти у всех были и другие заболевания. В предыдущем сезоне умерло 86 человек.
Краузе, однако, не считает грипп опасной болезнью и отмечает, что от других болезней умирает больше людей.
"Если мы каждый раз будем вакцинироваться от гриппа - это совершенно ненужное мероприятие. Нам надо вакцинироваться от болезней, которые опасны, от которых действительно можно умереть". Также Краузе сказал Re:Check, что от вакцин "очень часто" бывают аллергии, которые, по его словам, порождают "присоединённые к ним агенты, например, на базе алюминия".
Однако депутат не смог назвать в скольких процентах случаев такое случается, потому что люди часто не связывают причины аллергии с вакцинами. Мифы о побочных эффектах вакцин и добавленных к ним дозах, в том числе алюминия, и будто бы их вреде Re:Check описал в одной из предыдущих статей.
Однако Краузе подчеркнул, что не хочет "подключаться к приверженцам теорий заговоров". Например, против клещевого энцефалита он вакцинирован.
Как отмечает Никифорова, цель Европы - добиться, чтобы в возрастной группе свыше 65 лет было вакцинировано по крайней мере 75% жителей. Латвия, которая этой группе людей компенсирует 50% от стоимости вакцины, в этом показателе занимает одно из последних мест, хотя с каждым годом вакцинируется всё больше пожилых людей - сейчас это 11,1%.
Полностью или частично вакцина компенсируется и другим группам риска. Государство не обобщает данные о том, сколько людей вакцинируется за свои деньги.
Государственное агентство лекарств предоставило Re:Check информацию, которая свидетельствует, что в прошлом сезоне, с сентября 2019 года до марта 2020 года, в целом реализовано 178,7 тысяч доз вакцин. Сезоном ранее, с августа 2018 года до июня 2019 года, продано почти вдвое меньше доз - 93 тысячи. Вакцинироваться против гриппа каждый год призывают как руководители Министерства здравоохранения, так и ведущие латвийские врачи.
В мире нет вакцины ни от одного из вирусов семейства коронавирусов, и среди учёных разные мнения о том, когда удастся создать вакцину от нового коронавируса SARS-CoV-2 и насколько она будет эффективна. На данный момент в стадии разработки около 80 проектов вакцин, и в некоторых уже начаты клинические исследования на людях.
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