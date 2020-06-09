Чему Латвию научил кризис Covid-19? Комментарий премьера Кришьяниса Кариньша

Как премьер заявил Латвийскому радио, хотя юридически чрезвычайная ситуация в стране закончится, все должны помнить о том, что вирус не побежден, потому что пока от него нет ни лекарств, ни вакцины.

Кариньш поблагодарил латвийское общество за то, что распространение вируса в стране удалось удержать на низком уровне.

В то же время он напомнил, что пока нельзя допускать мысли о том, что все закончилось, поэтому нельзя забывать о физическом дистанцировании и мытье рук.

Премьер-министр считает, что в целом государство справлялось с ограничением Covid-19 успешно, но сейчас важно добиться восстановления экономики после кризисных ограничений.

Деньги должны вкладываться так, чтобы государство стало более состоятельным и способным, что в свою очередь позволит вернуть занятые для преодоления кризиса средства.

Кариньш подчеркнул, что в Латвии предусмотрена очень большая поддержка для преодоления кризиса - в размере более 6% от ВВП, тогда как в Германии, например, она планируется в размере около 3% от ВВП.