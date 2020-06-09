Кризис Covid-19: чаще всего работу теряли люди с высшим образованием

По ее словам, сейчас по сравнению с апрелем, когда количество безработных росло стремительно, темпы их регистрации значительно снизились.

"Нынешний кризис отличается тем, что уровень безработицы очень быстро рос в Риге и Рижском регионе, работу чаще всего теряли люди с высшим образованием и те, у кого была хорошо оплачиваемая, высококвалифицированная работа.

При этом уже сейчас можно предположить, что большая часть людей, которые получают пособия за простой, не смогут вернуться на свои прежние рабочие места", - сказала Симсоне.

По словам директора NVA, более точно ситуация будет видна осенью, когда будут обобщены все данные.

Она отметила, что кризис из-за Covid-19 по-прежнему негативно влияет на рынок труда, но уже в мае наблюдалось некоторое развитие.

Ранее руководитель агентства сообщила, что ситуация начинает стабилизироваться, и количество новых безработных снижается - если в апреле статус безработного получили 15 826 человек, то с 1 по 27 мая - 7713. Также растет количество новых вакансий - в апреле было зарегистрировано около 4500 вакансий, а с 1 по 29 мая - почти 5800.

По данным на 8 июня, Служба государственных доходов выплатила пособия за простой на сумму 41,63 млн евро.

NVA с 10 июня возобновляет очное обслуживание посетителей

NVA с 10 июня возобновит очный прием посетителей, который в марте был прекращен в связи с объявленным в стране режимом чрезвычайной ситуации из-за распространения Covid-19.

Посетители будут приниматься только по предварительной записи с обязательным соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности.

Посетители, очные визиты которых в NVA были перенесены из-за чрезвычайной ситуации, должны прийти в филиал в соответствии с графиком переноса очных посещений.

Информацию о точном времени посещения можно узнать на портале вакансий NVA или позвонив по бесплатному телефону 80200206.

NVA призывает посетителей соблюдать дистанцию два метра, прикрывать рот и нос, а также брать с собой личные авторучки. Также NVA призывает не посещать учреждение, если имеются симптомы респираторной инфекции.

Заявки на получение статуса безработного все еще будут приниматься удаленно.