Полиция просит помощи в поисках пропавшего мужчины

Госполиция ищет Юрия Власова 1964 года рождения.
Мужчина покинул свое место жительства на улице А.Домбровка в Риге и отправился на рыбалку, однако до сих пор так и не вернулся.
- Приметы мужчины: рост 177 см, среднего телосложения, светлые, короткие волосы.
- Был одет в светлую куртку и штаны, синие сандалии.
- Мужчина хромает и для передвижения использует костыль.
Если вы знаете что-либо о месте нахождения мужчины, звоните 110.
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