Чт, 11.06.2020
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Полиция просит помощи в поисках пропавшего мужчины

ФОТО: Valsts policija

Госполиция ищет Юрия Власова 1964 года рождения. 

Мужчина покинул свое место жительства на улице А.Домбровка в Риге и отправился на рыбалку, однако до сих пор так и не вернулся.

  • Приметы мужчины: рост 177 см, среднего телосложения, светлые, короткие волосы.
  • Был одет в светлую куртку и штаны, синие сандалии.
  • Мужчина хромает и для передвижения использует костыль. 

Если вы знаете что-либо о месте нахождения мужчины, звоните 110.

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