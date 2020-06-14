Возможно, отмывали сотни миллионов евро. Полиция ведет работу по делу ABLV и в воскресенье

В полиции не уточнили характер деятельности, но подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов работают по разным адресам.

В настоящее время количество лиц, задержанных по этому делу, не уточняется.

Более подробная информация может быть предоставлена в понедельник.

Напомним, 13 июня Госполиция в сотрудничестве с другими учреждениями провела 40 обысков в деле об отмывании денег и задержала несколько человек. Обыски прошли по адресам, связанным с ABLV, и были одними из самых масштабных в истории Латвии.

Обыски и процессуальные действия прошли по 46 связанным с банком адресам. В них участвовало 300 сотрудников правоохранительных органов.

Обыски проходили в кредитном учреждении, на предприятиях, по месту жительства и работы людей. Более подробные комментарии в интересах следствия не предоставляются.