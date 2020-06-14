10 миллионов евро вместо пяти миллионов. Проблемы с Деглавским мостом затянулись

До сих пор неясно, будут ли и как именно исправляться отклонения от проекта, сделанные застройщиком Kauno Tiltai.

Деглавский мост уже два года находится на стадии незавершенного строительства. Ремонт был отложен, когда выяснилось, что опоры моста находятся в худшем состоянии, чем ожидалось. Поэтому строительство было разделено на две части, так как потребовало дополнительных денег. Процесс принятия и передачи первой части работы должен был состояться в конце прошлого года, но все затянулось.

"О работе споров не было, но были вопросы о прилагаемой документации - предприниматель не представил документ о несоблюдении срока", - объяснил Виталий Рейнбах, директор Департамента сообщения Рижской думы.

Со строителем моста Kauno Tiltai, который в Риге также обновляет Брасовский мост, было заключено соглашение о том, что компания будет обслуживать мост до следующего этапа. Однако Департамент сообщения пришел к выводу, что техническое обслуживание не было проведено должным образом. Также было установлено, что для строительства пешеходных зон использовался бетон более низкого качества. В апреле департамент объявил о расторжении контракта со строителем, а в мае - с компанией, обеспечивающей строительный надзор - BaltLine Globe.

Галерея: Аварийный Деглавский мост

Использование материалов более низкого качества было подтверждено Государственным бюро строительного контроля (BVKB), однако решение о дальнейших действиях еще не принято, поскольку от самоуправления еще не получены все необходимые документы.

Компания, обеспечивающая строительный надзор, знала о материалах низкого качества. Строительный надзор - это "глаза самоуправления", которые должны контролировать, все ли идет в соответствии с проектом.

Сумма договора о заключении надзора за строительством составила более 62 тысяч евро. 47,5 тысячи было выплачено до расторжения договора, и Департамент сообщения указывает, что оставшиеся 15 тысяч не выплатит. Компания, с которой самоуправление заключило договор о надзоре за строительством, решила оставить комментарий в письменной форме.

Элина Константинова, председатель правления BaltLine Globe, отметила: "Обращаем внимание на то, что сейчас проверяется строительная документация и используемые материалы, поэтому мы не можем предоставить более подробный комментарий".

Строительный надзор выполнял Гвидо Рекис. Он отказался от интервью.

Департамент сообщения указывает, что руководитель надзора не только согласился использовать материалы более низкого класса, но также подписал счет, представленный департаменту, в котором был указан материал, соответствующий проекту.

"Соглашение между акционерным обществом Kauno tiltai и Рижским самоуправлением о реконструкции Деглавского моста было расторгнуто с истечением его срока и завершением работ. Стороны взаимно договорились об этом. В настоящее время с Рижским самоуправлением ведутся дискуссии по незначительным техническим вопросам. Мы надеемся решить все эти проблемы в ближайшем будущем", - отмечают в Kauno Tiltai.

Кроме того, Kauno Tiltai были готовы ремонтировать мост и в дальнейшем. При проведении закупки для продолжения работ был выбран их единственный конкурент - SIA Tilts, с которым обе компании сотрудничали в других проектах - например, в Даугавпилсе, где также были проблемы с заменой материалов.

Временная администрация Рижской думы считает, что проблемы реконструкции Деглавского моста затянулись, и Департаменту сообщения поручено их решить. Глава временной администрации Эдвин Балшевич воздержался от оценки ответственности самого департамента в том, как будет проходить процесс.