Кризис как новая возможность? Новый проект TVNET - "Искусство предпринимательства"

Говорят, что любой кризис может стать возможностью начать что-то новое. Однако сначала этот кризис нужно преодолеть, и это совсем непростая задача, принимая во внимание, что многие предприятия были вынуждены приостановить работу вовсе, а у других - существенно уменьшилось количество клиентов.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, TVNET начинает новый проект - "Искусство предпринимательства". Цель - отобразить реальную ситуацию в предпринимательской среде Латвии посредством рассказов руководителей или представителей предприятий о своем опыте во время кризиса Covid-19.

В рамках проекта будет обсуждаться новая ситуация, которая возникла из-за Covid-19, как поменялась работа предприятий, каковы потери или принес ли этот кризис возможность научиться чему-то новому, что могло бы помочь в дальнейшей деятельности предприятий. В этом проекте предприниматели будут делиться опытом и будут давать свои советы, как действовать, чтобы легче преодолеть кризис, таким образом демонстрируя, как справиться с трудной ситуацией - искусство предпринимательства.

"Искусство предпринимательства" - проект, который покажет, помогли ли механизмы государственной поддержки сохранить работников и каковы перспективы на будущее. В проекте участвуют малые и средние предприятия, которые в этот кризис числятся главной "группой риска".

Первый рассказ проекта "Искусство предпринимательства" читайте уже во вторник: своим опытом поделится руководитель предприятия Baltu rotas.

Проект создан при поддержке банка SEB.