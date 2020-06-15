Рижский концертный зал на земле Шкеле строить не будут - предлагают снести высотку

Смену планов Re:Baltica подтвердил министр культуры Наурис Пунтулис (NA). В понедельник он представит эту идею на собрании сотрудничества, а во вторник надеется утвердить в правительстве.

"Чувствую, что у меня большая политическая поддержка", - говорит Пунтулис.

Улица Элизабетес, 2, как возможное место расположения концертного зала обсуждалась и ранее, но затруднением был Всемирный торговый центр (бывшее здание Центрального Комитета Коммунистической партии Латвийской ССР). Сейчас принято "смелое решение", утверждает Пунтулис.

Здание, построенное в 1974 году и принадлежащее Valsts nekustamie īpašumi, якобы находится в печальном состоянии. На его восстановление потребовались бы миллионы. Разумнее было бы его снести и вложить деньги в строительство концертного зала, считает Пунтулис. Стоит отметить, что еще недавно туда хотели перенести Министерство экономики.

Для этого места не подойдет проект Андиса Силиса, который был предусмотрен для первого места строительства концертного зала - дамбы АВ. Министерство объявит новый конкурс на строительство здания. Его будут финансировать из 32 миллионов, которые министерство получило на поддержку культурной отрасли во время кризиса Covid-19. На проектирование концертного зала выделено семь миллионов евро.

Еще осенью Пунтулис защищал идею частного-государственного партнерства (PPP). Это значило, что частный инвестор на своей земле строит здание. Государство получает концертный зал, но зарабатывает на нем инвестор. В то время правительство из-за стоимости отклонило проект Силиса на дамбе АВ, в свою очередь Рижская дума не согласилась на перестройку Дома Конгрессов. Министр тогда назвал два потенциальных места: Андрейосту и окрестности Сканстес.

Пунтулис рассматривал Андрейосту и после исследования Re:Baltica, которое подтвердило, что предприятие, которое выразило готовность подарить землю государству для строительства концертного зала, тесно связано с семьей бывшего премьер-министра Андриса Шкеле, а дарение земли - с личными деловыми интересами Шкеле.

"Понимаю беспокойство общества о сделке с людьми, которым принадлежат эти конкретные площади, но в то же время исключить из конкурса только из-за этого, я не вижу в этом основания. Это юридический вопрос", - объяснял осенью министр культуры.

Re:Baltica выяснила, что первый раз версию Андрейосты в конце 2018 года Министерству культуры, как возможный вариант, предложил на тот момент мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие").

Сейчас мысли изменились, так как появилось равноценное предложение.

"Наконец, достойная альтернатива, которая заставляет бросить все остальные поиски,"- объясняет Пунтулис.

Однако от модели PPP он не отказался полностью. У него нет уверенности, найдет ли государство необходимые деньги на строительство концертного зала, поэтому придется привлекать инвестора.

"В любом случае, это не повлияет на местонахождение концертного зала", - заключил министр.