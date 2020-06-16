Государство покроет расходы туроператоров, которые возвращали домой репатриантов

После того, как 17 марта были прекращены международные пассажирские перевозки, туроператоры за свои средства возвращали туристов на родину.

Шесть операторов организовали 29 рейсов, доставив в Латвию 2670 человек. Их прямые затраты на организацию рейсов и покупку новых авиабилетов составили 700 382 евро.

Новые правила Кабинета министров предусматривают, что зарегистрированные и лицензированные в Латвии туроператоры до 1 октября могут подать в Центр защиты потребителей заявки на получение грантов.

До сих пор на призыв Минэкономики откликнулись шесть туроператоров, и на основе их запросов была определена примерная сумма расходов. Расходы одного оператора не превысили 220 000 евро.