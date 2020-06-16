Ср, 17.06.2020
Если бы человек был создан для постоянного сидения, у него был бы огромный зад и коротенькие ножки, но у нас ноги длинные, а это значит, что мы должны ходить. Калвис Бриукс, главврач Травматологической и ортопедической больницы

На чеченского подростка напали наркодилеры. Конфликт диаспор во Франции

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Конфликт между выходцами из Чечни и северной Африки во Франции: более 10 человек пострадали 
  • Вирус в России вышел на плато, но в регионах ситуация неравномерная. Репортаж из республики Тыва.
  • Кандидатов в президенты Беларуси вынуждают выйти из гонки: угрозы поступают в адрес их детей

Французские власти начали расследование в связи с беспорядками во французском городе Дижоне, в которых предположительно принимают участие выходцы из Чечни, а также направили в город дополнительные силы полиции для восстановления порядка.

Столкновения в Дижоне начались в субботу, 13 июня, когда несколько десятков человек напали на местную кальянную с арматурой и бейсбольными битами. 

Поводом для столкновений, по сообщениям, стало избиение чеченского подростка. Представители чеченской диаспоры утверждают, что на него напали наркодилеры, которые терроризируют район.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 16.06.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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