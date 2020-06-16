На чеченского подростка напали наркодилеры. Конфликт диаспор во Франции

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Конфликт между выходцами из Чечни и северной Африки во Франции: более 10 человек пострадали

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Французские власти начали расследование в связи с беспорядками во французском городе Дижоне, в которых предположительно принимают участие выходцы из Чечни, а также направили в город дополнительные силы полиции для восстановления порядка.

Столкновения в Дижоне начались в субботу, 13 июня, когда несколько десятков человек напали на местную кальянную с арматурой и бейсбольными битами.

Поводом для столкновений, по сообщениям, стало избиение чеченского подростка. Представители чеченской диаспоры утверждают, что на него напали наркодилеры, которые терроризируют район.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 16.06.2020

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