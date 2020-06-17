Министерство: Если ситуация не ухудшится, в сентябре уроки будут проходить в школах

Если же ситуация существенно изменится, министерство быстро примет решение о дальнейших шагах. "Есть возможность продолжить процесс обучения в удаленном режиме. Министерство образования и науки будет работать все лето, чтобы оцифровать содержание обучения", - сказал Знотиньш.

Разработанные Министерством здравоохранения правила эпидемиологической безопасности и противоэпидемических мер по ограничению Covid-19 предусматривают, что до 31 июля обучение должно проводиться удаленно.

В то же время разрешено работать детским садам, могут проводиться очные консультации перед выпускными экзаменами в школах, сами экзамены и др. с соблюдением требований безопасности.

Минздрав сообщил, что вопрос о возможном постепенном смягчении или отмене ограничений с августа будет рассматриваться в конце июня, когда будет видно, как развивается ситуация в Латвии и за рубежом.