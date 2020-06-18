В течение 20 лет в Латвии появятся 1020 км четырехполосных скоростных дорог

Совет этот план одобрил и в ближайшее время направит на рассмотрение в Кабинет министров.

План будет реализован в три этапа, общий объем необходимого финансирования составит почти 5,9 млрд евро.

На первом этапе до 2030 года основное внимание будет уделено перестройке Рижской окружной дороги, а также перестройке дорог по направлению из Риги в Юрмалу, Сигулду, Елгаву и участка Кокнесе-Плявиняс-Екабпилс.

На первом этапе планируется модернизация 178,9 км дорог, необходимое финансирование составит 984,6 млн евро.

На втором этапе планируется построить 318,6 км скоростных дорог, затраты составят 1,87 млрд евро. На третьем этапе планируется построить 523 км скоростных дорог, необходимое финансирование составит 3,064 млрд евро.

Как отметил Лаздовскис, одна из амбициозных целей плана предусматривает, что путь из любого регионального центра развития до столицы потребует не более двух часов.

Для этого планируется постепенно развивать строительство скоростных дорог. Такие магистрали соединят Ригу с Вентспилсом, Лиепаей, Елгавой, Бауской, Екабпилсом, Даугавпилсом, Резекне, Цесисом, Смилтене и Айнажи.

В свою очередь сеть региональных дорог в первую очередь планируется развивать так, чтобы соединить центры развития с автомагистралями по кратчайшему маршруту.

Особое внимание будет уделено и Рижской агломерации, которая является центральным транспортным узлом не только Латвии, но и Балтии. Сегодня почти все главные автодороги упираются в Рижскую окружную дорогу, и интенсивность движения по ней существенно превышает потенциал.

Например, участок Саласпилс-Балтэзерс за сутки проезжает около 20 000 автомобилей, тогда как он рассчитан на 6000-8000 автомобилей в сутки.

В результате реализации плана развития сети автодорог из Тукумса, Елгавы, Бауски, Огре, Сигулды и Саулкрасты в Ригу можно будет доехать за 30 минут.

План предусматривает, что к 2040 году 1020 км составят магистрали, которые будут соединять Рижскую окружную дорогу с главными автодорогами страны, 1100 км составят главные государственные дороги, которые соединят основные автомагистрали с центрами развития и границами Латвии.

Почти 3600 км составят региональные автодороги, соединяющие центры развития национального и регионального значения и обеспечивающие соединение с дорогами более высокой категории, 6400 км составят дороги местного значения, а 8000 км - подъездные дороги.