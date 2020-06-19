"Друг перепугался и не смог помочь". В волости Иршу в пруду утонул маленький мальчик

В центре поселка Иршу есть небольшой пожарный пруд - любимое многими жителями место, где можно покупаться и позагорать. Однако в четверг, несмотря на солнечную погоду, тут было тихо.

Только пятилетний мальчик после игр на детской площадке решил пойти к водоему вместе со своим другом, который старше того на два года. Скорее всего, мальчик случайно соскользнул в более глубокое место и начал тонуть. Друг, увидев происходящее, перепугался и не смог помочь. Только через время старший мальчик начал искать родителей и взрослых. На берегу водоема была оставлена одежда и стало ясно, что нужно вызывать спасателей.

"Все действовали соответственно ситуации. Неотложные службы очень быстро среагировали, но... Спасатели были как из Эргли, так и из Плявиняс, полиции было две машины и скорая. Но было уже поздно", - рассказала программе местная жительница.

Спасатели каждый год во время купального сезона напоминают и призывают родителей следить за своими детьми более тщательно и запрещать им ходить на водоемы одним. Хотя наблюдение за маленькими детьми требует от взрослых большого количества сил, даже несколько минут - пока ребенок без наблюдения - могут стоить очень дорого.

Видео: Сюжет Degpunktā