Пт, 19.06.2020
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Фото ⟩ В Иманте Volvo протаранила ряд машин

ФОТО: instagram.com/sadursme/

Вчера вечером, 18 июня, в Иманте на бульваре Анниньмуйжас автомобиль Volvo протаранил шесть припаркованных на обочине машин. Снимки произошедшего были опубликованы в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Согласно комментариям свидетелей, молодая женщина на Volvo S80 влетела в припаркованные автомобили и снесла несколько из них. После этого она попыталась скрыться с места ДТП пешком, но ее догнали во дворах.

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