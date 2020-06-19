Фото ⟩ В Иманте Volvo протаранила ряд машин

Вчера вечером, 18 июня, в Иманте на бульваре Анниньмуйжас автомобиль Volvo протаранил шесть припаркованных на обочине машин. Снимки произошедшего были опубликованы в соцсетях.
Согласно комментариям свидетелей, молодая женщина на Volvo S80 влетела в припаркованные автомобили и снесла несколько из них. После этого она попыталась скрыться с места ДТП пешком, но ее догнали во дворах.
🇱🇻 Avārija Anniņmuižas bulvārī #Imanta #Rīga #Latvija. pic.twitter.com/mNPm8u80Ln— BreakingLV (@breakinglv) June 18, 2020
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