Līvu akvaparks возобновляет работу

Līvu akvaparks не работал во время чрезвычайного положения 92 дня. Работники находились в простое, затраты на содержание аквапарка составляли 40-60 тыс. евро в месяц. Убытки за первые пять месяцев года составили более 300 000 евро.

Поток посетителей Livu akvaparks складывается из местных жителей и иностранцев в пропорции 58% на 42%.

Прогнозы будущей деятельности связаны с психологическим аспектом угрозы Covid-19 - как быстро люди оправятся от страха и восстановится поток туристов. Сейчас все указывает на то, что процесс будет очень долгим.

По словам Ласмане, о полном восстановлении деятельности можно будет говорить не ранее середины 2023 года. Ошибочно думать, что после отмены ограничений на скопление людей возобновится бизнес - критический минимум посетителей водного парка составляет 500 человек в день.

Līvu akvaparks на неопределенное время прекратил все инвестиционные проекты. Ни один работник не был уволен, но некоторые ушли сами. 49 из 56 человек получали пособия по простою, а трое продолжали работать, следя за оборудованием.