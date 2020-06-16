Līvu akvaparks не работал 92 дня. Убытки - более 300 000 евро

20 июня возобновит работу парк водных аттракционов Līvu akvaparks, хотя и после окончания чрезвычайной ситуации предприятие не видит экономических оснований для возобновления деятельности. сказала агентству LETA исполнительный директор Akvaparks Велта Ласмане.
По ее словам, поток посетителей Līvu akvaparks складывается из местных жителей и иностранцев в пропорции 58% на 42%.
По словам Ласмане, прогнозы связаны с психологическим аспектом угрозы Covid-19 - как быстро люди оправятся от страха и восстановится поток туристов. Сейчас все указывает на то, что процесс будет очень долгим.
Līvu akvaparks не работал во время чрезвычайной ситуации 92 дня.
Работники находились в простое, затраты на содержание аквапарка уменьшились с 60 000 до 40 000 евро в месяц. Убытки за пять месяцев составили более 300 000 евро.
По словам Ласмане, о полном восстановлении деятельности можно будет говорить не ранее середины 2023 года.
Ошибочно думать, что после отмены ограничений на скопление людей возобновится бизнес - критический минимум посетителей водного парка составляет 500 человек в день.
Līvu akvaparks на неопределенное время прекратил все инвестиционные проекты. Ни один работник не был уволен, но некоторые ушли сами. 49 из 56 человек получали пособия по простою, а трое продолжали работать, следя за оборудованием.
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