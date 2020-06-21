Проект концертного зала на месте "Всемирного торгового центра" согласован в спешке

Здание на ул. Элизабетес, 2, было построено в 1974 году для нужд Центрального комитета Коммунистической партии Латвийской ССР.

После восстановления независимости Латвии здание стали называть "Всемирным торговым центром" - в нем разместили офисы, которые в шестиэтажке находятся и сейчас.

В последние годы начались разговоры о том, что в здании могут находиться структуры Министерства экономики, разбросанные по всему городу, но до начала работ дело не дошло.

В прошлом году для строительства акустического концертного зала рассматривалось девять мест. Среди них был признанный слишком дорогим проект на дамбе AB и на земельном участке рядом с пассажирским портом, который был бесплатно предложен компанией, связанной с семьей бывшего премьер-министра Андриса Шкеле. Взамен компания просила инвестиции в инфраструктуру квартала. Последний вариант встретил сопротивление со стороны граждан и политиков.

Снос бывшего здания Центрального комитета Коммунистической партии в качестве альтернативы до этого никогда не обсуждался.

Как известно, в качестве подходящего места для концертного зала это место первым упомянул бывший политик, а ныне сотрудник Латвийского агентства инвестиций и развития Айгар Штокенбергс. Об этом он рассказал в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze.

Передаче De facto Штокенбергс объяснил, что. "глядя на те критерии, которые выдвинуло Министерство культуры (нахождение в центре города, близость транспорта, желательно - у воды), мне как рижанину и человеку, который в какой-то мере связан со строительством, показалось, что над данным местом стоит поразмышлять".

Штокенбергс утверждает, что идея действительно принадлежит ему, однако о ней он не говорил ни в одном министерстве. Помимо прессы, об этом он рассказал лишь нескольким знакомым архитекторам.

В Министерстве культуры подтвердили, что обратили внимание на интервью Штокенбергса, однако следует признать, что глаза министров засияли лишь спустя шесть месяцев.

В начале июля в срочном порядке было запрошено мнение Национального совет по культурному наследию. Средняя оценка четырех экспертов - пять баллов из 10. Это значит, что здание имеет небольшое культурное и историческое значение.

Министерство культуры также наняло архитекторов из офиса A+Sh, чтобы выяснить, можно ли разместить в этой части парка концертный зал. Ответ был таков: теоретически это возможно.

Министерство культуры обсудило идею создания концертного зала в рабочей группе, в середине мая представило идею на совете архитекторов.

Во вторник министры дали проекту зеленый свет.

От его поддержки воздержалась лишь министр здравоохранения Илзе Винькеле, отметив, что вопрос недостаточно оценен.

Здание на улице Элизабетес, 2, будет снесено. Для демонтажа потребуется около 3 миллионов евро.

Министр культуры Наурис Пунтулис рассматривает проект национального концертного зала как возврат долга культурному сектору и объясняет, что для сохранения здания следовало бы потратить слишком много средств.

При этом министр умалчивает о том, что стоимость обоих зданий - на ул. Элизабетес, 2, и Кронвалда, 6, - в настоящее время составляет восемь миллионов евро, и эти деньги, в дополнение к сносу, нужно будет компенсировать Valsts nekustamie īpašumi.

Чтобы добиться общественного обсуждения, архитектор Петерис Баярс после решения правительства начал собирать подписи.

По словам архитектора, снос функционирующего здания, находящегося в государственной собственности, будет, в первую очередь, растратой и халатностью.

По его словам, ремонт здания не будет таким дорогим, как указывается. Кроме того, он против спешки, с которой продвигается проект.

Спешка непонятна и архитектору Шлярсу, бюро которого готовило анализ для министерства. "Я воздержался от выводов. Здесь, скорее, стоит говорить о срочности, которая, кажется, не соответствует цели объекта такого масштаба", - прокомментировал он.

Союз архитекторов планирует в ближайшее время собрать и обобщить мнения и рекомендации для правительства. Однако Министерству культуры и Министерству финансов уже дан довольно конкретный приказ обеспечить демонтаж.