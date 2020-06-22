Дело о взятках в СГД: возможно, это передел рынка после прихода фирмы гражданина Беларуси

Напомним, на прошлой неделе СГД распространила заявление о задержании группы из пяти человек, в которую входили одна действующая сотрудница СГД и два бывших сотрудника службы.

Управление внутренней безопасности СГД в рамках уголовного процесса задержало организованную группу лиц, которая требовала взятку в размере 65 000 евро с целью передать ее должностному лицу СГД. Упомянутая сумма запрашивалась с целью добиться того, чтобы должностное лицо СГД, используя свое служебное положение, обеспечивало углубленную и тенденциозно неблагоприятную проверку в отношении конкретных компаний. Бизнесмен, от которого требовали взятку, обратился в СГД.

Сообщается, что пятеро проходящих по этому делу получили статус подозреваемых, а к двоим из них суд применил меру наказания в виде ареста.

По информации Nekā personīga, в центре задержанной группы - сотрудник СГД Сандис Озолиньш, который ныне работает в Центре военных объектов госбезопасности и закупок.

В зимние месяцы для безопасности автодорог в большом количестве требуется соль, поэтому Latvijas autoceļu uzturētājs заранее готовится к сезону и закупает ее еще летом.

Прошлой осенью был объявлен тендер на два года, квалифицировались семь компаний. Компании обещали доставить 200 000 тонн соли за 11 млн евро из госредств.

Как рассказал председатель правления Latvijas autoceļu uzturētājs Райтис Нешпорс, в этот раз, в отличие от предыдущей закупки, в которой участие приняли четыре компании, таких оказалось семь.

"Увеличилось число претендентов, что заставляет думать, что конкуренция выросла", - сказал он.

С сентября 2019 года крупнейшими поставщиками соли для Latvijas autoceļu uzturētājs были:

SIA Lat Salt Trade (70% от общего объема),

SIA Viatek1 (21%)

SIA Ceļi un tilti (9%).

Как поясняет Nekā personīga, долгое время рынок в одинаковых долях делили четыре компании, но потом появился новый игрок - контролируемая гражданином Беларуси Петром Кравченко компания Lat Salt Trade, которая предлагает очень низкую стоимость, в результате чего остальные участники были вынуждены или сотрудничать с ним, или покинуть бизнес.

Нешпорс сообщил, что ранее компания Latvijas autoceļu uzturētājs закупала соль по 60 евро за тонну, а в конце этого сезона - уже по 39 евро.

Государство от такого снижения стоимости в выигрыше.

Однако кто-то из конкурентов обратился к знакомым в СГД, чтобы там проверили, как крупный поставщик соли и его партнеры платят налоги. Nekā personīga утверждает, что сделать это бизнесменам пообещал многолетний сотрудник СГД Озолиньш.

Из суммы взятки в 65 000 евро себе он взял 20 000 евро.

Управление внутренней безопасности СГД теперь выясняет, были ли у него сообщники, или он блефовал. Озолиньш и еще один бывший сотрудник СГД теперь проведут под арестом по меньшей мере два месяца.

Известно, что карьеру Озолиньш начал в Министерстве финансов, в 2000 году перешел в Управление акцизных товаров СГД, был замом начальника Управления финансов. В последние годы карьеры в СГД он состоял в руководстве Административного управления. Шесть лет назад покинул службу. В Центре военных объектов госбезопасности и закупок он работает с прошлой осени.