Чт, 25.06.2020
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В Латвии уже пятые сутки подряд не обнаружено новых случаев Covid-19

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Пятые сутки подряд в Латвии не выявлено ни одного нового случая Covid-19. За сутки сделано 1081 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

Всего с начала пандемии протестировано 142 794  человек, выявлено 1111 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 903 человека, умерли - 30.

За последние сутки не было новых госпитализированных пациентов с Covid-19.

В больницах находятся восемь пациентов, у семи заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 175 пациентов, переболевших Covid-19.

 

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