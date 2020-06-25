Минобороны хочет добиться строительства ветки Rail Balticа к Адажской военной базе

В новом проекте концепции государственной обороны говорится, что Латвия несет ответственность за прием союзников в мирное и кризисное время, обеспечивая их необходимыми ресурсами, инфраструктурой, территориями, организуя их перемещение и приоритетный доступ к аэропортам, портам и дорогам страны.

"Поэтому новые инфраструктурные проекты, как, например, Rail Baltica, нужно приспособить и к военным нуждам, в том числе построив ветку на Адажскую военную базу", - говорится в концепции.

В настоящее время ближайшая к военной базе железнодорожная станция - это Гаркалне, которая находится на расстоянии примерно 10 км от базы. Минобороны и RB Rail рассматривают варианты трассы, чтобы по возможности не затронуть жилые районы.

Вопрос о финансировании и затратах будет решаться в будущем, заявили в Министерстве обороны.

В настоящее время на базе в Адажи дислоцируются не только подразделения Национальных вооруженных сил, но и боевая группа НАТО с бронетехникой.