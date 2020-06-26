Tallink начинает выполнять рейсы по маршруту Хельсинки - Рига

На маршруте будет курсировать паром Silja Serenade, который будет отправляться из столиц Латвии и Финляндии каждый второй день.

Из Хельсинки паром будет выходить в 16:00 и прибывать в Ригу на следующий день в 10:30. В обратный путь в Хельсинки он будет отправляться в 16:30, а прибывать в 11:00.

Также Tallink подготовил для пассажиров комплексные предложения для посещения Риги, в том числе проживание в гостинице Tallink Hotel Riga, билеты для осмотра местных достопримечательностей и т.д.