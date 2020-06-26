ВОЗ предупреждает о возвращении коронавируса в Европу

"Неделями я говорил о риске, что [коронавирус] может вернуться во время, когда страны приспособятся к новым мероприятиям. В нескольких странах Европы этот риск стал реальностью - в 30 странах в течение последних двух недель выросло число новых случаев [заболевания]", - указал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"В 11 странах ускорение темпа распространения привело к значительному возвращению вируса. Если на это не обратят должное внимание, системы здравоохранения в Европе снова могут дойти до границ своих возможностей".

Названные Клюге 11 стран - это Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Казахстан, Косово, Киргизстан, Молдова, Северная Македония, Швеция и Украина.

Во всем мире Covid-19 заразились более девяти миллионов человек. Пандемия унесла более 479 000 человеческих жизней.

В 54 странах, охваченных европейским отделением ВОЗ, было зарегистрировано 2,6 миллиона заражений и 195 000 случаев смерти.

На прошлой недели впервые за несколько месяцев в этом регионе начали повышаться недельные показатели. Сейчас в европейском регионе ежедневно открывается 20 000 новых случаев заболевания и более 700 случаев смертей.

Клюге похвалил реакцию Польши, Германии, Испании и Израиля на "опасные вспышки Covid-19, связанные со школами, угольными шахтами и производством продуктов питания".

Большинство стран ЕС облегчили введенные в начале марта ограничения, открыли границы и отменили требования карантина на жителей других стран.