В Украине нелегально вырубают леса. Древесина идет на стулья для IKEA

Несколько дней назад на сайте британской неправительственной организации Earthsight появилось исследование, которое указывает на то, что самая известная мебельная компания в мире использует незаконно вырубленный украинский лес.
В частности, речь идет о вырубки бука в Карпатах для производства стульев Терйе. Нелегальные вырубки якобы ведутся в лесоохотничьем хозяйстве поселка Великий Бычков на Закарпатье.
"Ежегодно десятки тысяч стульев из нелегальной древесины продаются в магазинах IKEA по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии", — говорится в материалах расследования.
Незаконная заготовка древесины происходит из-за коррупции в лесохозяйственных предприятиях. Разрешения на рубку здоровых деревьев выдают под предлогом того, что они больны.
Главный заготовитель незаконно срубленного бука - мебельная компания ООО ВГСМ.
"ВГСМ" является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны. Оно перерабатывает 40 тыс куб м древесины в год, из которых делают почти полмиллиона буковых стульев. Почти весь товар они экспортируют в ЕС, при этом заказчиком 96% продукции является IKEA", - пишет украинский портал korrespondent.net.
Представители IKEA заявили, что компания не использует незаконно вырубленную древесину в своем производстве, однако пересмотрит сеть поставок в Украине после появления данной информации.
В 2017 году IKEA уже попадала в аналогичный скандал, когда шведскую компанию обвинили в закупке древесины, изготовленной из незаконно вырубленных лесов Румынии. Выяснилось, что крупнейший собственник лесных угодий в регионе — государственная компания Romsilva — вырубала леса нарушая закон, а лесная охрана этому не препятствовала.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!