В Украине нелегально вырубают леса. Древесина идет на стулья для IKEA

В частности, речь идет о вырубки бука в Карпатах для производства стульев Терйе. Нелегальные вырубки якобы ведутся в лесоохотничьем хозяйстве поселка Великий Бычков на Закарпатье.

"Ежегодно десятки тысяч стульев из нелегальной древесины продаются в магазинах IKEA по всему миру, в том числе в США, Великобритании и Германии", — говорится в материалах расследования.

Незаконная заготовка древесины происходит из-за коррупции в лесохозяйственных предприятиях. Разрешения на рубку здоровых деревьев выдают под предлогом того, что они больны.

Главный заготовитель незаконно срубленного бука - мебельная компания ООО ВГСМ.

"ВГСМ" является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны. Оно перерабатывает 40 тыс куб м древесины в год, из которых делают почти полмиллиона буковых стульев. Почти весь товар они экспортируют в ЕС, при этом заказчиком 96% продукции является IKEA", - пишет украинский портал korrespondent.net.

Представители IKEA заявили, что компания не использует незаконно вырубленную древесину в своем производстве, однако пересмотрит сеть поставок в Украине после появления данной информации.

В 2017 году IKEA уже попадала в аналогичный скандал, когда шведскую компанию обвинили в закупке древесины, изготовленной из незаконно вырубленных лесов Румынии. Выяснилось, что крупнейший собственник лесных угодий в регионе — государственная компания Romsilva — вырубала леса нарушая закон, а лесная охрана этому не препятствовала.