ДТП в Риге: на улице Тилта из-за BMW встали трамваи

Вечером в понедельник, 29 июля, на улице Тилта в Риге произошло ДТП, в результате которого было затруднено движение трамваев, сообщил порталу Apollo свидетель происшествия.
По его словам, в результате ДТП перевернулась некая конструкция.
Судя по присланным фотографиям, она упала на трамвайные рельсы, что существенно затруднило движение.
Галерея: ДТП на улице Тилта в Риге
Как сообщили порталу Apollo в Госполиции, в 20:39 был получен вызов на улицу Тилта 8 о ДТП с участием автомобиля марки BMW.
На месте происшествия прибыли сотрудники полиции, движение временно было ограничено.
Точные причины аварии пока неизвестны.
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