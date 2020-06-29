Вт, 30.06.2020
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ДТП в Риге: на улице Тилта из-за BMW встали трамваи

ФОТО: "Apollo" aculiecinieks

Вечером в понедельник, 29 июля, на улице Тилта в Риге произошло ДТП, в результате которого было затруднено движение трамваев, сообщил порталу Apollo свидетель происшествия.

По его словам, в результате ДТП перевернулась некая конструкция.

Судя по присланным фотографиям, она упала на трамвайные рельсы, что существенно затруднило движение.

Галерея: ДТП на улице Тилта в Риге

Как сообщили порталу Apollo в Госполиции, в 20:39 был получен вызов на улицу Тилта 8 о ДТП с участием автомобиля марки BMW.

На месте происшествия прибыли сотрудники полиции, движение временно было ограничено.

Точные причины аварии пока неизвестны.

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