ДТП в Риге: на улице Тилта из-за BMW встали трамваи

По его словам, в результате ДТП перевернулась некая конструкция.

Судя по присланным фотографиям, она упала на трамвайные рельсы, что существенно затруднило движение.

Галерея: ДТП на улице Тилта в Риге

Как сообщили порталу Apollo в Госполиции, в 20:39 был получен вызов на улицу Тилта 8 о ДТП с участием автомобиля марки BMW.

На месте происшествия прибыли сотрудники полиции, движение временно было ограничено.

Точные причины аварии пока неизвестны.