На повышение энергоэффективности многоквартирных домов пустят еще 35 млн евро

Принимая во внимание большой спрос, 11 января 2020 года финансовое учреждение развития Altum прекратило прием заявок на повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Всего была подана 821 проектная заявка.

По мнению Министерства экономики, это мероприятие способствовало экономической активности в регионах, а также обеспечило эффективную реализацию проектов, поскольку уже реализованные проекты показывают значительное снижение энергопотребления. Например, если до реконструкции дома среднее потребление тепловой энергии составляло 165 киловатт-часов на квадратный метр (кВтч/кв.м) в год, то после работ по реновации оно в среднем на 67% или 54 кВтч/кв. м ниже, что является значительной экономией для жителей.

По мнению Министерства экономики, эта мера важна и необходима для поддержки населения, так как заинтересованность в реализации мер по повышению энергоэффективности многоквартирных домов все еще очень высока.

Это также важный источник инвестиций для строительной отрасли.

Меры по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов могут стать эффективным инструментом для восстановления экономической активности, помогая предпринимателям и латвийской экономике преодолеть последствия пандемии Covid-19, отмечает Минэкономики.

Дополнительное финансирование обеспечит реализацию всех тех проектов, которые были поданы в "Altum" до 11 января 2020 года.