В Риге из колодца очистных сооружений вытащили человека

Во вторник в Риге из колодца очистных сооружений спасатели вытащили человека, сообщает агентство LETA.
После спасения пострадавший был передан медикам.
В свою очередь в Икшкиле спасатели помогли попасть на берег человеку, который находился на острове Мейнардса.
Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба провела 69 спасательных работ, 50 из которых были связаны с разрушениями, вызванными сильным ветром.
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