В Риге из колодца очистных сооружений вытащили человека

После спасения пострадавший был передан медикам.

В свою очередь в Икшкиле спасатели помогли попасть на берег человеку, который находился на острове Мейнардса.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба провела 69 спасательных работ, 50 из которых были связаны с разрушениями, вызванными сильным ветром.