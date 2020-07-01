Ср, 1.07.2020
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В Риге из колодца очистных сооружений вытащили человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Во вторник в Риге из колодца очистных сооружений спасатели вытащили человека, сообщает агентство LETA.

После спасения пострадавший был передан медикам.

В свою очередь в Икшкиле спасатели помогли попасть на берег человеку, который находился на острове Мейнардса.

Всего за прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба провела 69 спасательных работ, 50 из которых были связаны с разрушениями, вызванными сильным ветром.

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