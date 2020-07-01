НАТО утвердила оборонные планы для стран Балтии и Польши, Турция отказалась от вето

Эту информацию подтвердил во вторник агентству BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. "В данный момент мы можем утверждать, что вопрос практически согласован", - сказал министр.

Первый раз блок утвердил планы обороны стран Балтии в 2010 году. Литва, Латвия, Эстония и Польша добиваются их постоянного обновления.

В последнее время Турция была единственной страной, которая отказывалась утверждать планы до тех пор, пока не будут учтены ее интересы. На переговорах больше всего споров вызывало стремление Турции определить как террористические группировки действующих на севере Сирии курдских боевиков, которые на Западе ценятся за борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).

На саммите НАТО в декабре генеральный секретарь альянса Йен Столтенберг заявил, что лидеры стран одобрили обновленный план обороны Балтийских стран и Польши.

Однако до его вступления должны завершиться формальные процедуры, и турки их остановили, выдвинув свои требования.