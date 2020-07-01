Рейрс: Из-за краевой реформы гарантированный минимальный доход может быть больше

Министр пояснил, что ГМД не является ответственностью Минфина, потому что его выплачивают самоуправления, которым нужно договориться о размере ГМД с Минблагом. После этого Минблаг подает предложение в правительство, которое утверждает уровень ГМД.

"Установленный ранее ГМД в размере 64 евро платили только 50 самоуправлений, а в остальных он был больше. В результате реформы будут сформированы более сильные самоуправления, которые смогут позволить себе платить ГМД в более крупном размере", - сказал Рейрс.

Он добавил, что государство со своей стороны, увеличив размер минимальной пенсии, может уменьшить расходы самоуправлений на выплату ГМД.

Как сообщалось, Минблаг предлагает повысить ГМД до 109 евро, на что в 2021 году потребуется 32,2 млн евро.