Covid-19 обнаружен у работника детского отделения Мадонской больницы

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая подтвердила, что начато эпидемиологическое расследование и определены ближайшие контактные лица - три сотрудника больницы и восемь детей, выписанных домой. Эти 11 лиц теперь на домашнем карантине.

Эксперты назвали "рабочие версии" об источнике заражения, но в настоящее время одно конкретное выделить нельзя.

В больнице оперативно проведено тестирование - на Covid-19 проверили 40 человек: 24 сотрудника больницы и 16 пациентов. Все результаты тестов, полученные 2 июля, были отрицательными.

Из-за ограничений, установленных для специалистов по педиатрическому профилю, больница не сможет оказывать педиатрическую и родовспомогательную помощь в течение двух недель с 1 июля.

Директор Мадонской больницы Артис Стубурс сказал ReTV, что нет никакой информации о том, что дежурный врач приходил на работу больным. Заболевание было диагностировано спустя два дня после дежурства, 30 июня.