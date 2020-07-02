Covid-19 обнаружен у работника детского отделения Мадонской больницы

На этой неделе Covid-19 констатирован у работника дежурного отделения детских болезней Мадонской больницы, сообщает LETA.
Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая подтвердила, что начато эпидемиологическое расследование и определены ближайшие контактные лица - три сотрудника больницы и восемь детей, выписанных домой. Эти 11 лиц теперь на домашнем карантине.
Эксперты назвали "рабочие версии" об источнике заражения, но в настоящее время одно конкретное выделить нельзя.
В больнице оперативно проведено тестирование - на Covid-19 проверили 40 человек: 24 сотрудника больницы и 16 пациентов. Все результаты тестов, полученные 2 июля, были отрицательными.
Из-за ограничений, установленных для специалистов по педиатрическому профилю, больница не сможет оказывать педиатрическую и родовспомогательную помощь в течение двух недель с 1 июля.
Директор Мадонской больницы Артис Стубурс сказал ReTV, что нет никакой информации о том, что дежурный врач приходил на работу больным. Заболевание было диагностировано спустя два дня после дежурства, 30 июня.
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