Кризис Covid-19: airBaltic вернула работу 11 бывшим сотрудникам

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic до 1 июля возобновила трудовые отношения с 11 работниками, которые были уволены с началом кризиса из-за Covid-19, сообщила представитель авиакомпании Алиса Бриеде.
В настоящее время коллектив airBaltic состоит из более чем 1000 специалистов, работа которых очень важна, чтобы постепенно возобновить рейсы на сокращенном до 22 самолетов флоте с соблюдением мер безопасности, отметила она.
С учетом того, что возобновление деятельности происходит постепенно и в меньших объемах, чем ранее, прием бывших и новых сотрудников также происходит постепенно.
По словам Бриеде, в первую очередь актуальные вакансии предлагаются внутри компании и бывшим работникам. До 1 июля 11 бывших сотрудников возобновили трудовые отношения с airBaltic. Авиакомпания прогнозирует, что в последующие месяцы их число будет расти.
Как сообщалось, в марте после объявления в Латвии чрезвычайной ситуации и приостановки международных пассажирских перевозок airBaltic приняла решение о сокращении 700 работников. С 18 мая авиакомпания постепенно возобновляет рейсы.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!