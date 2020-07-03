Кризис Covid-19: airBaltic вернула работу 11 бывшим сотрудникам

В настоящее время коллектив airBaltic состоит из более чем 1000 специалистов, работа которых очень важна, чтобы постепенно возобновить рейсы на сокращенном до 22 самолетов флоте с соблюдением мер безопасности, отметила она.

С учетом того, что возобновление деятельности происходит постепенно и в меньших объемах, чем ранее, прием бывших и новых сотрудников также происходит постепенно.

По словам Бриеде, в первую очередь актуальные вакансии предлагаются внутри компании и бывшим работникам. До 1 июля 11 бывших сотрудников возобновили трудовые отношения с airBaltic. Авиакомпания прогнозирует, что в последующие месяцы их число будет расти.

Как сообщалось, в марте после объявления в Латвии чрезвычайной ситуации и приостановки международных пассажирских перевозок airBaltic приняла решение о сокращении 700 работников. С 18 мая авиакомпания постепенно возобновляет рейсы.