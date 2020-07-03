Еврокомиссия утвердила использование Remdesivir в лечении пациентов с Covid-19

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиду подчеркнула, что ЕС будет использовать все возможности для обеспечения больных новым коронавирусом эффективным лечением.

Одобрение Еврокомиссии является последним шагом, чтобы Remdesivir получил зеленый свет в ЕС.

Еврокомиссия разрешила использование этого медикамента после того, как на прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало использовать Remdesivir, который продается под названием Veklury, для лечения пациентов с Covid-19, возраст которых превышает 12 лет и которые нуждаются в кислородной поддержке.

Лекарство Remdesivir, которое производится американской компанией Gilead Sciences, изначально было разработано для лечения Эболы, но не возымело существенного эффекта.

В рамках международного исследования, проведенного в конце апреля, в котором приняли участие более 1000 человек, было констатировано, что использование Remdesivir при лечении может сократить время госпитализации в среднем с 15 до 11 дней.