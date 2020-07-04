Лучшие альтернативы в одном месте, или Как жить без Google Mobile Services
С момента, когда Huawei запретили доступ к Google Mobile Services и таким образом и к мобильным приложениям магазина Google Play, китайская компания начала интенсивное, даже агрессивное в положительном значении развитие своего магазина AppGallery.
Пока в смартфонах Huawei были доступны услуги Google, AppGallery просто сосуществовала. Сейчас, когда уже примерно год Google не может сотрудничать с Huawei, а новые смартфоны компании поставляются без экосистемы Google, AppGallery встала на путь быстрого развития. Целенаправленность Huawei и трансформирование амбиций в материальные продукты очевидны и совпадают с обязательством создать реальную, удобную и безопасную альтернативу имеющемуся рынку мобильных приложений.
Добавление приложений в AppGallery относительно просто, так как телефоны Huawei по-прежнему работают на базе Android, однако, принимая во внимание, что в новейших телефонах Huawei недоступен магазин Google Play, а только Huawei AppGallery, небольшая техническая настройка приложения необходима.
"В отдельных случаях добавление приложений в Huawei AppGallery занимает лишь пару дней, его адаптация к системе AppGallery не нужна. В других разработчику необходимо адаптировать приложение к Huawei Mobile Services (HMS), которое используется вместо мобильных услуг Google (GMS), и тогда адаптация приложения может занять больше времени. Мы сделали добавление приложений в AppGallery макимально простым для разработчиков, так как в каждой стране, в том числе и в Латвии, есть свои команда профессионалов AppGallery, оказывающая поддержку разработчикам во всех связанных с AppGallery вопросах", - пояснила Гунта Курсиша, руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии.
"Мы также обеспечиваем поддержку разработчикам приложений, основываясь на нужды конкретного приложения, например, рекламируя это приложение на заинтересованных в нем рынках, чтобы способствовать его узнаваемости и увеличить число пользователей".
Пока что Huawei AppGallery - третья по величине библиотека приложений, однако возможности обрасти необходимыми для пользователей приложениями самые широкие. В конце концов и до статуса второго крупнейшего в мире производителя смартфонов Huawei дошла не сразу, а постепенно.
AppGallery - очень молодой продукт, так как был запущен только в апреле 2018 года. С того времени число активных пользователей достигло миллионов. Если точнее, то по последним данным в Европе этот магазин приложений в месяц в среднем используют 26 миллионов, а во всем мире - 400 миллионов человек.
"Huawei AppGallery - очень молодой магазин приложений, и активное его глобальное развитие началось только в конце мая 2019 года. Несмотря на очень быстрое развитие, ведь AppGallery доступен в 170 странах, мы уже третий по величине магазин приложений в мире с 26 миллионами активных пользователей в месяц в Европе и с 400 миллионами в мире, разработчики так хорошо нас пока не знают. Мы активно работаем над способствованием узнаваемости в обществе.
Поэтому, хоть технический процесс добавления относительно простой и быстрый, в отдельных ситуациях время требуется на принятие разработчиком решения присоединиться к AppGallery. Говоря о процессе добавления приложения - фактически его можно разделить на три шага. Первый - регистрация Huawei ID, второй - регистрация как разработчика Huawei, третий - подача файла APK", - рассказала Гунта Курсиша.
Если еще говорить о числах, то с Huawei AppGallery всего работают 1,3 миллиона разработчиков, в распоряжении которых более 55 тысяч приложений и инструментов ядра Huawei Mobile Services. Один разработчик использует это более умело, другой - менее, но результат их работы после проверки и признания безопасным попадает в оборот. То, окажется ли приложение нужным, скажет пользователь смартфона, нажавший "Скачать", или же наоборот - пролистнет на другую страницу. Всего через AppGallery, которая сейчас доступна в более чем 170 странах мира, ежегодно скачивается 221 миллиард приложений. Сколько из них выбрали пользователи смартфонов в Латвии, не подсчитывалось, однако понятно, что объем скачиваний растет вместе с тем, как растет предложение.
"Сейчас в AppGallery доступно 60 тысяч приложений. Конечно, привычки разных людей различаются, однако среди наиболее значимых приложений могу упомянуть удобный для работы WPS office, различные приложения для покупок, например, Amazon, Aliexpress, приложения музыкальных стриминг-сервисов, например, Deezer, Tidal, приложения прогнозов погоды, например Weather and Radar, приложения авиакомпаний, например, SAS, Ryanair, Wizz Air. FlixBus, Deutsche Bahn и т.д., а также многие другие. Конечно, есть и локальные, полюбившиеся приложения, например, Inbox.lv, Inbox.eu, e-Klase, ManaBITE, Mans TELE2, Mans TET, 220.lv, MAXIMA, CSDD, LSM.LV, Satiksme Rīgā, EHR Radio, EHR Radio Русские хиты, PINS и многие другие. Кроме того, многие популярные приложения, например Facebook и WhatsApp, можно "напрямую" скачать с интернет-сайтов. Также большинство приложений можно перенести со старого телефона на новый, используя Phone Clone", - напоминает руководитель развития бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии.
Понятно, что пользователей смартфонов интересует доступность и других полюбившихся приложений. Можно с уверенностью сказать, что они будут, нужно только определить их и немного потерпеть.
"В процессе все приложения, которые пользователи AppGallery отметили в списке желаний или wishlist. Это функция, которую мы создали специально, чтобы пользователи могли отмечать приложения, которые для них важны, но пока что недоступны в AppGallery. Основываясь на wishlist, мы выдвигаем приоритеты, чтобы в ближайшее время добавить приложения, больше всего отмеченные в списках желаний. Кроме того, конечно, активно работаем и над всеми остальными приложениями, которые пока что не добавлены или проходят последние тесты перед добавлением в AppGallery", - пояснила Гунта Курсиша.
Еще одна категория мобильных приложений, которую ждут многие пользователи - это интернет-банки. Их можно использовать, подключаясь к банку через интернет-браузер, однако большая часть банковских приложений работает и в случае, если они перенесены с помощью функции Phone Clone. Физически добавление приложения занимает время, так как у многих страна проживания не Латвия, что вынуждает латвийских пользователей быть чуть терпеливее, так как, например, в Скандинавии некоторые приложения уже доступны.
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Материал создан в сотрудничестве с Huawei Latvija
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