Лучшие альтернативы в одном месте, или Как жить без Google Mobile Services

Если еще говорить о числах, то с Huawei AppGallery всего работают 1,3 миллиона разработчиков, в распоряжении которых более 55 тысяч приложений и инструментов ядра Huawei Mobile Services. Один разработчик использует это более умело, другой - менее, но результат их работы после проверки и признания безопасным попадает в оборот. То, окажется ли приложение нужным, скажет пользователь смартфона, нажавший "Скачать", или же наоборот - пролистнет на другую страницу. Всего через AppGallery, которая сейчас доступна в более чем 170 странах мира, ежегодно скачивается 221 миллиард приложений. Сколько из них выбрали пользователи смартфонов в Латвии, не подсчитывалось, однако понятно, что объем скачиваний растет вместе с тем, как растет предложение.

"Сейчас в AppGallery доступно 60 тысяч приложений. Конечно, привычки разных людей различаются, однако среди наиболее значимых приложений могу упомянуть удобный для работы WPS office, различные приложения для покупок, например, Amazon, Aliexpress, приложения музыкальных стриминг-сервисов, например, Deezer, Tidal, приложения прогнозов погоды, например Weather and Radar, приложения авиакомпаний, например, SAS, Ryanair, Wizz Air. FlixBus, Deutsche Bahn и т.д., а также многие другие. Конечно, есть и локальные, полюбившиеся приложения, например, Inbox.lv, Inbox.eu, e-Klase, ManaBITE, Mans TELE2, Mans TET, 220.lv, MAXIMA, CSDD, LSM.LV, Satiksme Rīgā, EHR Radio, EHR Radio Русские хиты, PINS и многие другие. Кроме того, многие популярные приложения, например Facebook и WhatsApp, можно "напрямую" скачать с интернет-сайтов. Также большинство приложений можно перенести со старого телефона на новый, используя Phone Clone", - напоминает руководитель развития бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

Понятно, что пользователей смартфонов интересует доступность и других полюбившихся приложений. Можно с уверенностью сказать, что они будут, нужно только определить их и немного потерпеть.

"В процессе все приложения, которые пользователи AppGallery отметили в списке желаний или wishlist. Это функция, которую мы создали специально, чтобы пользователи могли отмечать приложения, которые для них важны, но пока что недоступны в AppGallery. Основываясь на wishlist, мы выдвигаем приоритеты, чтобы в ближайшее время добавить приложения, больше всего отмеченные в списках желаний. Кроме того, конечно, активно работаем и над всеми остальными приложениями, которые пока что не добавлены или проходят последние тесты перед добавлением в AppGallery", - пояснила Гунта Курсиша.

Еще одна категория мобильных приложений, которую ждут многие пользователи - это интернет-банки. Их можно использовать, подключаясь к банку через интернет-браузер, однако большая часть банковских приложений работает и в случае, если они перенесены с помощью функции Phone Clone. Физически добавление приложения занимает время, так как у многих страна проживания не Латвия, что вынуждает латвийских пользователей быть чуть терпеливее, так как, например, в Скандинавии некоторые приложения уже доступны.

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Материал создан в сотрудничестве с Huawei Latvija