Конец истории: c Аляски увезли культовый автобус, в котором умер путешественник Супербродяга

Правительства Аляски заявило о необходимости убрать автобус, чтобы не подвергать риску фанатов книги, которые совершали к нему опасные паломничества. Многие из этих путешествий оказались смертельными для людей.

С 2007 года прошло более 15 спасательных операций по эвакуации туристов из диких районов полуострова. В апреле 2020 года в районе национального парка спасатели обнаружили бразильского туриста: он был без сознания — тело удалось заметить с вертолета. В феврале таким же образом спасли пятеро итальянцев, один из которых обморозил обе ноги, а в прошлом году при попытке пересечь реку утонула 24-летняя белоруска.

Кстати, культовое место успел посетить и латыш Нил Алексис Липстов, называющий себя "глобальным гражданином мира". Мы писали об этом в рамках рубрики "Другая Рига".

Теперь автобус будет храниться, как заявляют власти штата, "в безопасном месте": решение о дальнейшей судьбе культового объекта пока не принято.

ФОТО: SETH LACOUNT / AFP

В 1992 году 22-летний Кристофер МакКэндлесс отправился в путешествие по необитаемой части Аляски. Он планировал прожить в полном одиночестве "в диких условиях" несколько месяцев, занимаясь охотой и собирательством. В 40 километрах от шоссе Паркс путешественник нашел брошенный строителями автобус, в котором и обосновался. Однако не имея ни навыков охоты, ни продуктовых запасов, спустя некоторое время МакКэндлесс умер в автобусе от истощения, а его тело случайно обнаружил охотник.

Автобус, в котором Супербродяга провел последние месяцы жизни, получил культовый статус и стал объектом туристического притяжения. Однако маршрут МакКэндлесса представляет опасность для неподготовленного путешественника: автобус стоял на огромной территории национального парка Денали, а чтобы к нему попасть, необходимо было преодолеть реку Текланика, которая отличается стремительным течением.

Галерея: С Аляски увезли известный автобус из фильма "В диких условиях"