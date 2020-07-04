Сб, 4.07.2020
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В субботу ожидается переменная облачность и дождь

Stārķis mākoņainās debesīs. Ilustratīvs foto

ФОТО: ITAR-TASS/LETA

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, на севере Курземе и Видземе порывами до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха составит +20...+25 градусов, на побережье - +17...+21 градус.

В Риге будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.

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