В субботу ожидается переменная облачность и дождь

Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, на севере Курземе и Видземе порывами до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха составит +20...+25 градусов, на побережье - +17...+21 градус.

В Риге будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.