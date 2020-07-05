"Я даже не знаю, что там горело". В Риге бдительность соседей спасла жизнь пенсионеру

В Риге пенсионеру, который живет один на улице Ницгалес, очень повезло с бдительными соседями. Поздно ночью они почувствовали запах гари и вызывали пожарных. Владелец загоревшейся квартиры тем временем крепко спал дома, сообщает программа Degpunktā.
Для Виктора, жителя одного из многоэтажных домов на улице Ницгалес, ночь выдалась трудной. Около полуночи в квартире пенсионера на первом этаже вспыхнул пожар. Мужчина надышался дымом и был увезен в сопровождении врачей.
Всю ночь мужчина провел в больничной палате, но, к счастью, сегодня его выписали и и он с радостью поделился эмоциями, которые испытал ночью.
"Меня вытащили пожарные. Я даже не знаю, что там горело, я еще не был в квартире", - говорит хозяин.
От удушающей смерти Виктора спасла бдительность соседей - именно живущие за стеной люди и вызвали пожарных, и если бы никто не почувствовал запаха гари и не поднял тревогу, прогнозы о судьбе пенсионера не были бы такими оптимистичными, потому что в квартире Виктора не был установлен детектор дыма.
Видео: сюжет Degpunktā
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