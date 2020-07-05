"Я даже не знаю, что там горело". В Риге бдительность соседей спасла жизнь пенсионеру

Для Виктора, жителя одного из многоэтажных домов на улице Ницгалес, ночь выдалась трудной. Около полуночи в квартире пенсионера на первом этаже вспыхнул пожар. Мужчина надышался дымом и был увезен в сопровождении врачей.

Всю ночь мужчина провел в больничной палате, но, к счастью, сегодня его выписали и и он с радостью поделился эмоциями, которые испытал ночью.

"Меня вытащили пожарные. Я даже не знаю, что там горело, я еще не был в квартире", - говорит хозяин.

От удушающей смерти Виктора спасла бдительность соседей - именно живущие за стеной люди и вызвали пожарных, и если бы никто не почувствовал запаха гари и не поднял тревогу, прогнозы о судьбе пенсионера не были бы такими оптимистичными, потому что в квартире Виктора не был установлен детектор дыма.

Видео: сюжет Degpunktā