Эксперт: Ждать "лучших времен" и снижения цен на жилье не стоит

Если доход потенциального покупателя жилья стабилен и банки готовы предоставить ему ипотечный кредит, стоит покупать жилье сейчас и не полагаться на возможное снижение цен в будущем, заявил агентству LETA председатель правления компании Arco Real Estate Айгар Шмитс.
"Это глубоко философский вопрос. Мы всегда говорили, что недвижимость нужно покупать тогда, когда она вам нужна. Если вы задаете вопрос: купил бы я сегодня жилье для себя и семьи, если у меня благоприятная ситуация, стабильные доходы и я принадлежу к категории желанных банковских клиентов? Я скорее купил бы. Поскольку сейчас мы видим, что девелоперы в новых проектах часто предлагают акционные цены и различные краткосрочные распродажи.
Если кто-то думает, что сейчас переждет и цены существенно упадут, то я бы на это сильно не полагался, ведь до этого цены не были космическими", - заявил Шмитс.
Он пояснил, что при продаже жилья в новом проекте по цене 1600 евро за квадратный метр следует помнить, что в цену включен налог на добавленную стоимость. Реальный доход застройщика составляет 1320 евро за квадратный метр, а затраты на строительство новых проектов составляют порядка 1000-1100 евро за квадратный метр.
По словам Шмитса, если добавить затраты на покупку земли, проектирование и другие расходы, то у застройщика прибыли практически не остается, они находятся на грани выживания.
"Если сравнивать с кризисом 2007 года, когда финансировалось абсолютно все, сейчас на рынке развивающих новые проекты девелоперов можно пересчитать на пальцах одной руки, поэтому не знаю, есть ли основание чего-то ждать, надеясь, что цены упадут. Можно подождать только, чтобы посмотреть, как в целом восстановится экономика. Если бы мне сейчас нужно было решать платить ли аренду, тратя дополнительные деньги, я бы точно приобрел свое жилье и вкладывался в него", - подчеркнул Шмитс.
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