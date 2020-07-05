Эксперт: Ждать "лучших времен" и снижения цен на жилье не стоит

"Это глубоко философский вопрос. Мы всегда говорили, что недвижимость нужно покупать тогда, когда она вам нужна. Если вы задаете вопрос: купил бы я сегодня жилье для себя и семьи, если у меня благоприятная ситуация, стабильные доходы и я принадлежу к категории желанных банковских клиентов? Я скорее купил бы. Поскольку сейчас мы видим, что девелоперы в новых проектах часто предлагают акционные цены и различные краткосрочные распродажи.

Если кто-то думает, что сейчас переждет и цены существенно упадут, то я бы на это сильно не полагался, ведь до этого цены не были космическими", - заявил Шмитс.

Он пояснил, что при продаже жилья в новом проекте по цене 1600 евро за квадратный метр следует помнить, что в цену включен налог на добавленную стоимость. Реальный доход застройщика составляет 1320 евро за квадратный метр, а затраты на строительство новых проектов составляют порядка 1000-1100 евро за квадратный метр.

По словам Шмитса, если добавить затраты на покупку земли, проектирование и другие расходы, то у застройщика прибыли практически не остается, они находятся на грани выживания.

"Если сравнивать с кризисом 2007 года, когда финансировалось абсолютно все, сейчас на рынке развивающих новые проекты девелоперов можно пересчитать на пальцах одной руки, поэтому не знаю, есть ли основание чего-то ждать, надеясь, что цены упадут. Можно подождать только, чтобы посмотреть, как в целом восстановится экономика. Если бы мне сейчас нужно было решать платить ли аренду, тратя дополнительные деньги, я бы точно приобрел свое жилье и вкладывался в него", - подчеркнул Шмитс.