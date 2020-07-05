Возможно, в 2021 году чековой лотереи больше не будет

Напомним, чековую лотерею ввели 1 июля 2019 года. В рамках лотереи, зарегистрировав чек на сумму не менее 5 евро, можно получить денежный выигрыш и другие призы.

Согласно статистике СГД, началась лотерея с размахом - в первый месяц участие приняли более 100 000 человек, подав 1,7 млн чеков. Потом интерес упал, например, в мае этого года участие приняли уже 57 000 человек, подавших 1,2 млн чеков.

Около половины участников участвовали в лотерее один или два месяца, а все 11 месяцев чеки подавали лишь 10% участников. Чаще других выигрыш получали те, кто подал от 11 до 50 чеков.

Хотя были и восемь человек, которые получили выигрыш, подав один единственный чек. Некоторым повезло выиграть несколько раз.

Один человек выигрывал даже шесть раз, и этот случай проверял разработчик лотереи Mobilly. Выяснилось, что человек просто подал более 4000 чеков.

Пока что нет индикаций о том, что в лотерее будут улучшения - многие хотели возможность фотографирования чеков, но речи об этом пока не ведется - система останется прежней - вводить данные вручную. Сообщается, что пока просто нет финансирования на следующие годы лотереи.

Нынешний годовой бюджет лотереи составляет 650 тысяч евро. Министр финансов Янис Рейрс пока не обещает средств на будущий год.

"Предложение о продолжении чековой лотереи будет подано только после полноценной оценки этого мероприятия и в том случае, если его эффективность будет доказана конкретными данными", - заявил он.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas на латышском языке