Спасатели ищут в Энгурской волости пропавшего в море человека

В воскресенье в 18.59 в VUGD поступило сообщение о том, что в Энгурском крае в море перевернулось плавсредство, в котором находились два человека. Прибыв на место происшествия, спасатели примерно в 500 метрах от берега заметили лодку типа каноэ.

Государственная полиция сообщает, что один человек выбрался на берег самостоятельно и еще до прибытия спасателей был передан медикам. Немедленно были начаты поиски второго человека с участие катера Службы береговой охраны K07 Ausma и вертолета военно-воздушных сил "Ми-17".

Спасатели вели поиск пропавшего человека до наступления темноты в 22.51, сегодня поисковые работы продолжаются.