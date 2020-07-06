Пн, 6.07.2020
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Министр экономики: Резекне становится сильным региональным центром

Министр экономики Янис Витенбергс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Резекне становится сильным региональным центром, заявил после встречи с резекненскими предпринимателями министр экономики Янис Витенбергс.

Как сообщили агентству LETA в Резекненском самоуправлении, в ходе визита министр встретился с председателем городской думы Александром Барташевичем, руководством Резекненской специальной экономической зоны, представителями Резекненского бизнес-инкубатора Латвийского агентства инвестиций и развития, чтобы обсудить экономическую активность в городе, запланированные инвестиции и развитие предпринимательской среды. Встреча состоялась в производственном комплексе на ул. Вилякас, 1, где находятся офис ИТ-предприятия Midis и цех деревообрабатывающего предприятия VTI Avoti.

Витенбергс подчеркнул значение Резекне в общем контексте развития региона.

"Мы видим, что Резекне превращается в сильный региональный центр, зона влияния которого стремительно увеличивается", - сказал министр.

Во время часовой дискуссии с предпринимателями обсуждались актуальные вопросы, в том числе минимизация последствий Covid-19 и обеспечение поддержки.

Министр посетил металлообрабатывающее предприятие LEAX Rezekne, Резекненский мясокомбинат, инженерный факультет Резекненской академии технологий, строящееся здание Олимпийского центра и центр творческих услуг Zeimuļs.

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