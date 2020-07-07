Видео ⟩ На террасе одного из баров Риги полиция обнаружила очень пьяную мать с двумя детьми

В одном из баров на улице Аристида Бриана были замечены две женщины, сидевшие на уличной террасе. Одна из них держала младенца и при этом смаковала напиток. Рядом находился еще один ребенок дошкольного возраста.

Полицейские подошли к ним и начали разговор, в ходе которого выяснилась, что одна из женщин - мать обоих детей, а вторая - подруга женщины.

Во время разговора мать детей с трудом могла отвечать на вопросы полиции и с самого сначала восприняла ситуацию резко, поэтому вместо нее больше общалась подруга.

Ясного ответа на вопрос, сколько алкоголя в день событий они выпили, стражи порядка так и не получили. В свою очередь проверка показался, что в выдохе матери детей содержится 2,94 промилле алкоголя.

В то же время полицейские пытались выяснить контакты ближайших родственников, которые могли бы позаботиться о детях, пока мать не протрезвеет. Принимая во внимание, что у каждого ребенка был свой отец, за младенцем пришел отец, а за старшей дочерью приехал брат матери.

Составлен протокол административного нарушения о невыполнении обязанностей по заботе о детях. Информация передана и социальной службе.

Видео: Пьяная мать на улице Аристида Бриана