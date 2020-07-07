Россия готовится ввести против Великобритании ответные санкции

"Мы не можем просто выразить сожаление по поводу таких недружественных мероприятий", - заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что "очевидно будет реализован ответный принцип", пишет AFP.

МИД Великобритании включал в разработанный "черный список" 25 граждан России, связанных со смертью юриста Сергея Магнитского в ноябре 2009 года после 358 дней, проведенных в изоляторе досудебного задержания.

Магнитский был задержан после того, как адвокат обвинил несколько российских чиновников в коррупции в больших масштабах и разграблении бюджета России.

В "черный список" включен и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Посольство России в Лондоне в понедельник осудило эти санкции и заявило, что российская судебная система независима от учреждений власти и руководствуется только законами.