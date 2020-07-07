Россия готовится ввести против Великобритании ответные санкции

Реагируя на санкции, которые Великобритания ввела против подозреваемых в нарушении прав людей граждан России, Москва установит ответные санкции, сообщил во вторник Кремль.
"Мы не можем просто выразить сожаление по поводу таких недружественных мероприятий", - заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что "очевидно будет реализован ответный принцип", пишет AFP.
МИД Великобритании включал в разработанный "черный список" 25 граждан России, связанных со смертью юриста Сергея Магнитского в ноябре 2009 года после 358 дней, проведенных в изоляторе досудебного задержания.
Магнитский был задержан после того, как адвокат обвинил несколько российских чиновников в коррупции в больших масштабах и разграблении бюджета России.
В "черный список" включен и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Посольство России в Лондоне в понедельник осудило эти санкции и заявило, что российская судебная система независима от учреждений власти и руководствуется только законами.
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